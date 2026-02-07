Itali: Dhjetëra qytetarë protestojnë kundër Lojërave Olimpike Dimërore
Policia italiane gjuajti gaz lotsjellës dhe topa uji ndaj dhjetëra protestuesve që hodhën fishekzjarre dhe u përpoqën të hynin në një autostradë pranë një vendi të Lojërave Olimpike Dimërore, të shtunën. Konfrontimi i shkurtër erdhi në fund të një marshimi paqësor nga mijëra njerëz kundër ndikimit mjedisor të Lojërave dhe pranisë së agjentëve amerikanë në Itali,…
Bota
Policia italiane gjuajti gaz lotsjellës dhe topa uji ndaj dhjetëra protestuesve që hodhën fishekzjarre dhe u përpoqën të hynin në një autostradë pranë një vendi të Lojërave Olimpike Dimërore, të shtunën.
Konfrontimi i shkurtër erdhi në fund të një marshimi paqësor nga mijëra njerëz kundër ndikimit mjedisor të Lojërave dhe pranisë së agjentëve amerikanë në Itali, raporton NBC News.
Policia i ndaloi demonstruesit, të cilët dukej se po përpiqeshin të arrinin në pistën e hokejit në akull, në Santagiulia.
Deri atëherë, protesta më e madhe paqësore, duke përfshirë familje me fëmijë të vegjël dhe studentë, ishte shpërndarë.
Më parë, një grup protestuesish të maskuar kishin hedhur bomba tymi dhe fishekzjarre në një urë me pamje nga një kantier ndërtimi, rreth 800 metra larg Fshatit Olimpik, ku ndodhen rreth 1,500 atletë.
Protesta përkoi me vizitën e zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance, në Milano si kreu i delegacionit amerikan që mori pjesë në ceremoninë e hapjes të premten.