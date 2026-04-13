Isufi akuzon Kurtin: Tentoi të mashtrojë partitë për Presidentin, mungon besimi politik

Ahmet Isufi, nënkryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka folur rreth fundit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të vendit. Ai ka thënë se Albin Kurti, si lider i partisë më të madhe politike që është në pushtet, në bisedimet me liderët e partive politike për president, ka bërë përpjekje për t'i mashtruar ata.

13/04/2026 17:55

Ahmet Isufi, nënkryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka folur rreth fundit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të vendit.

Ai ka thënë se Albin Kurti, si lider i partisë më të madhe politike që është në pushtet, në bisedimet me liderët e partive politike për president, ka bërë përpjekje për t’i mashtruar ata.

“Të gjithë është munduar t’i mashtrojë, por me vetë faktin që partitë politike kanë hezitim në raport të bisedimeve me të, kërkojnë formë të shkruar të marrëveshjes, kjo tregon që ka humbur besimi i ndërsjellë mes partisë në pushtet dhe partive të tjera”.

Isufi tutje ka thënë se edhe partitë opozitare do të duhej të kishin një unifikim të qëndrimeve të tyre.

Ai gjithashtu ka theksuar në Dukagjin se Kurti, pavarësisht se deklaron se nuk bën pazare, në të kaluarën ka bërë veprime të tilla.

