Ishi i Feros nxjerr foto nga shtrati: Shkëlqen me pamjen Modelja shqiptare, Arbenita Ismajli, vazhdon të marr vëmendjen me çdo postim që bën. Së fundmi, bukuroshja ka publikuar disa fotografi në llogarinë e saj në Instagram. Arbenita është shfaqur e veshur me një kostum, krejtësisht të bardhë, i cili thekson trupin e saj. Padyshim që ndjekësit e modelës edhe kësaj here janë mahnitur me paraqitjen…