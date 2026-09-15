Ish-ushtarët e UÇK-së në Hagë para verdiktit: Besojmë në lirimin e bashkëluftëtarëve

Me flamuj kuq e zi dhe fotografi të ish-presidentit Hashim Thaçi e ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli, ish-ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë nisur të mblidhen para objektit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, një ditë para shpalljes së verdiktit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Verdikti ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe…

Lajme

15/09/2026 12:46

Me flamuj kuq e zi dhe fotografi të ish-presidentit Hashim Thaçi e ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli, ish-ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë nisur të mblidhen para objektit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, një ditë para shpalljes së verdiktit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.

Verdikti ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit pritet të jepet të mërkurën në orën 10 nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

Porse transmetimi do të jetë me 10 minuta vonesë.

Në mesin e të pranishmëve te Gjykata, është edhe ish-ushtari i UÇK-së, Ismail Selmani, i cili tha se beson që vendimi i gjykatës do të jetë pozitiv për ish-krerët e UÇK-së.

Gjykimin e tyre Selmani e cilëson të padrejtë dhe të papranueshëm.

“Nesër besojmë dhe shpresojmë që gjykata të jep verdiktin pozitiv 99 përqind. Hashim Thaçi është një njeri që i shërbeu atdheut të tij dhe askujt tjetër. Të gjykohen këta syvenirët e kombit padrejtësisht, nuk e di si do të pranohet. Nuk duam që të ndodhin probleme, por në çoftë se ndodh kjo përgjegjësia e atyre udhëheqësve politik e jo e luftëtarëve”, tha ai.

Ai tha se ish-luftëtarët e UÇK-së kanë besuar në drejtësi dhe se pret që gjykata të japë një vendim të bazuar sa më profesional.

“Ne kërkojmë të drejtat tona se i kemi besuar drejtësisë, ne i kapëm armët që të çlirojmë vendin tonë. Ne besojmë se gjykata speciale në këtë rast nuk do të dështojë, do të jap verdiktin e plotë në anën juridike nëse ka profesionalizëm, nëse nuk ka ne nuk mund t’i mësojmë ato anekset se çka mund të bëjmë. Më mirë le të dënohet shteti serb i tëri sesa populli shqiptarë ose krerët e UÇK-së themeluesit e popullit tonë”, tha ai.

Tash e gjashtë vite, Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi po përballen me procesin gjyqësorë në Dhomat e Specializuara në Hagë.

Të njëjtit akuzohen për krime kundër njerëzimit, për të cilën prokurorja kishte kërkuar nga 45 vite burgim për secilin prej tyre.

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2026

Hashim Thaçit i lexohet të parit verdikti i nesërm, përreth Gjykatës...

September 15, 2026

Gjendet pa shenja jete një person në Zajm të Klinës, ishte...

September 15, 2026

Behrami nga Haga: Nesër nuk do të ketë verdikt vetëm për...

September 15, 2026

Kurti s’deklarohet rreth tërheqjes së Bekim Sejdiut nga kandidatura për president...

September 15, 2026

Avionët e NATO-s rrëzojnë një dron që hyri në hapësirën ajrore...

September 14, 2026

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

Lajme të fundit

Hashim Thaçit i lexohet të parit verdikti i...

Gjendet pa shenja jete një person në Zajm...

Behrami nga Haga: Nesër nuk do të ketë...

Kurti s’deklarohet rreth tërheqjes së Bekim Sejdiut nga...