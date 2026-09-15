Ish-ushtarët e UÇK-së në Hagë para verdiktit: Besojmë në lirimin e bashkëluftëtarëve
Me flamuj kuq e zi dhe fotografi të ish-presidentit Hashim Thaçi e ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli, ish-ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë nisur të mblidhen para objektit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, një ditë para shpalljes së verdiktit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Verdikti ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe…
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Me flamuj kuq e zi dhe fotografi të ish-presidentit Hashim Thaçi e ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli, ish-ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë nisur të mblidhen para objektit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, një ditë para shpalljes së verdiktit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.
Verdikti ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit pritet të jepet të mërkurën në orën 10 nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Porse transmetimi do të jetë me 10 minuta vonesë.
Në mesin e të pranishmëve te Gjykata, është edhe ish-ushtari i UÇK-së, Ismail Selmani, i cili tha se beson që vendimi i gjykatës do të jetë pozitiv për ish-krerët e UÇK-së.
Gjykimin e tyre Selmani e cilëson të padrejtë dhe të papranueshëm.
“Nesër besojmë dhe shpresojmë që gjykata të jep verdiktin pozitiv 99 përqind. Hashim Thaçi është një njeri që i shërbeu atdheut të tij dhe askujt tjetër. Të gjykohen këta syvenirët e kombit padrejtësisht, nuk e di si do të pranohet. Nuk duam që të ndodhin probleme, por në çoftë se ndodh kjo përgjegjësia e atyre udhëheqësve politik e jo e luftëtarëve”, tha ai.
Ai tha se ish-luftëtarët e UÇK-së kanë besuar në drejtësi dhe se pret që gjykata të japë një vendim të bazuar sa më profesional.
“Ne kërkojmë të drejtat tona se i kemi besuar drejtësisë, ne i kapëm armët që të çlirojmë vendin tonë. Ne besojmë se gjykata speciale në këtë rast nuk do të dështojë, do të jap verdiktin e plotë në anën juridike nëse ka profesionalizëm, nëse nuk ka ne nuk mund t’i mësojmë ato anekset se çka mund të bëjmë. Më mirë le të dënohet shteti serb i tëri sesa populli shqiptarë ose krerët e UÇK-së themeluesit e popullit tonë”, tha ai.
Tash e gjashtë vite, Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi po përballen me procesin gjyqësorë në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Të njëjtit akuzohen për krime kundër njerëzimit, për të cilën prokurorja kishte kërkuar nga 45 vite burgim për secilin prej tyre.