Ish-Presidenti Sjediu për Engel: Personalitet i rrallë e i papërsëritshëm, i falemi përjetë angazhimit të tij

Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu ka reaguar lidhur me vdekjen e ish-kongresistit Eliot Engel, duket thënë se lajmi për vdekjen e tij është jashtëzakonisht i dhembshëm dhe se, ish-kongresisti, mbeti një personalitet i rrallë dhe i papërsëritshëm. Sejdiu, ka shtuar se, ''i falemi përjetë angazhimit të shumanshëm'' të Engel.

11/04/2026 21:42

Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu ka reaguar lidhur me vdekjen e ish-kongresistit Eliot Engel, duket thënë se lajmi për vdekjen e tij është jashtëzakonisht i dhembshëm dhe se, ish-kongresisti, mbeti një personalitet i rrallë dhe i papërsëritshëm.

Sejdiu, ka shtuar se, ‘’i falemi përjetë angazhimit të shumanshëm’’ të Engel.

Postimi:

Lamtumirë, mik i dashur

Lajmi për vdekjen e kongresmenit shumëvjeçar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eliot Engel, është jashtëzakonisht i dhembshëm.

Eliot Engel ishte dhe mbeti një personalitet i rrallë dhe i papërsëritshëm, i cili me gjithë energjinë e tij i ishte përkushtuar mbrojtjes së Kosovës dhe popullit të saj.

E kam takuar shumë herë. Gjithmonë i paluhatur, edhe atëherë kur lufta e kërcënonte Kosovën, e edhe atëherë kur Kosova u bë shtet i pavarur dhe sovran, duke u angazhuar për njohjen e pavarësisë së saj dhe zhvillimin e saj sa më të shpejtë.

I falemi përjetë angazhimit të tij të shumëanshëm.

Kosova do ta ndjejë me dhembje shkuarjen tënde në amshim, por me falënderimin më të madh për të bëmat e jashtëzakonshme që ia dhe vendit dhe popullit tonë.

Prehu në paqe, miku im!

Artikuj të ngjashëm

April 11, 2026

Latifi: Në kohën kur bota po ribëhet, në Kosovë nuk e...

April 11, 2026

Mbyllja e ambulancave në Syriganë dhe Banjë, shkeljet i raportoi një...

April 11, 2026

“Baba ynë dha jetën për këtë vend, që ky vend të...

April 11, 2026

Përfundojnë bisedimet e fazës së parë ShBA-Iran

April 11, 2026

Macron telefonon presidentin e Iranit: E inkurajova që të shfrytëzojë mundësinë...

April 11, 2026

Dy anije amerikane kalojnë në Ngushticën e Hormuzit – a po...

Lajme të fundit

Rrahje e të shtëna me armë në Ferizaj,...

Latifi: Në kohën kur bota po ribëhet, në...

Mbyllja e ambulancave në Syriganë dhe Banjë, shkeljet...

“Baba ynë dha jetën për këtë vend, që...