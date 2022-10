Ish-i dhe gruaja e Justin Bieber bëhen bashkë dhe shkaktojnë “tërmet” në internet

Hailey Bieber dhe Selena Gomez kanë shkaktuar tërmet në internet.

Modelja 25-vjeçare dhe aktorja/këngëtarja 30-vjeçare ishin të dyja të pranishme në Gala e Dytë vjetore e Muzetur të Filmit të Akademisë, e prezantuar nga Rolex të shtunën mbrëma në Los Angeles.

Fotot e tyre së bashku, të cilat aktualisht janë bërë virale në mediat sociale, pasojnë një intervistë zbuluese që Hailey dha në podcastin Call Her Daddy muajin e kaluar, ku ajo diskutoi lidhjen e saj me Selenën dhe lidhjen e tyre të përbashkët me Justin Bieber, i cili ishte i famshëm me Selenën për vite me radhë.

Hailey foli nëse të dyja janë në kontakt dhe iu përgjigj një pyetjeje nëse ajo vodhi Justin nga këngëtarja.