Ish-gjenerali Clark në Kosovë: Abdixhiku ia ndan nesër dekoratën “Dr. Ibrahim Rugova” Gjenerali amerikan në pension, Wesley Clark, nesër do të qëndrojë në Kosovë ku do shkojë në takim në selinë e LDK-së ku do të pritet nga kryetari Lumir Abdixhiku. LDK në njoftim për media tha se Abdixhiku do t’i ndajë atij dekoratën “Dr. Ibrahim Rugova”. “Nesër (e diel), në orën 09:00, në Selinë Qendrore, kryetari…