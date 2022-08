Isco kryen me sukses testet mjekësore te Sevilla Mesfushori spanjoll, Isco do të luajë në ‘Sanchez Pizujan’. Isco ka përfunduar me sukses testet mjekësore te ekipi tashmë i ri për të, transmeton lajmi.net. Mesfushori kaloi te Sevilla si një lojtar i lirë, pasi i skadoi kontrata me Real Madridin. Magjiku Isco do të nënshkruajë kontratë dyvjeçare me ekipin andaluzian./Lajmi.net/ 📸 @isco_alarcon ya se…