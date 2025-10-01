Isak, Roony, Bergvall, Elanga, Gyokeres – Suedia i grumbullon super yjet për ndeshjen kundër Kosovës
Kombëtarja e Suedisë ka publikuar listën e futbollistëve për dy ndeshjet e tetorit. Kjo kombëtare do të luajë kundër Zvicrës në shtëpi më 10 tetor në ‘Strawberry Arena’ dhe kundër Kosovës në shtëpi më 13 tetor në Ullevi.
Të mërkurën, trajneri i ekipit kombëtar Jon Dahl Tomasson prezantoi skuadrën e tij për ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare.
Dy lojtarë të rinj që u përzgjodhën janë talenti i Barcelonës, Roony Bardghji, dhe portieri i suksesshëm i Mjällby, Noel Törnqvist. Victor Nilsson Lindelöf u përzgjodh gjithashtu – pasi mungoi në grumbullimin e mëparshëm.Kulusevski ishte i pranishëm gjatë grumbullimit të fundit për të mbështetur ekipin kombëtar, por këtë herë nuk do të jetë i pranishëm për shkak lëndimi.
Portierë: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Noel Törnqvist.
Mbrojtës: Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Ken Sema, Carl Starfelt, Daniel Svensson.
Mesfushorë/sulmues: Alexander Isak, Yasin Ayari, Roony Bardghji, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Niclas Eliasson, Viktor Gyökeres, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Jordan Larsson, Benjamin Nygren, Anton Saletros.