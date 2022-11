Isa Mustafa viziton krerët e UÇK-së në Hagë: Kontributi dhe trimëria e tyre janë të pamohueshme

Ish-kryeministri i vendit, Isa Mustafa, ka njoftuar se në fillim të javës që po lëmë pas ka vizituar në Hagë krerët e UÇK-së.

Ai me anë të një postimi në Faebook ka thënë se ata i gjeti mirë, të mbushur me idealizëm e të bindur në pafajësinë e tyre dhe luftën e drejtë të UÇK-së, shkruan lajmi.net.

“Mund të jem pajtuar apo të mos jem pajtuar me njërin apo tjetrin për konceptet partiake e të qeverisjes , por është e pamohueshme trimëria dhe kontributi i tyre në mbrojtjen e popullatës në zonat më të ashpra të luftës dhe zëdhënien për masakrat çnjerëzore nga ushtria dhe shteti i Millosheviçit”, ka shkruar ai.

Ai ka thënë gjithashtu se s’mund të mohohet as roli i tyre pas lufte, në ndërtimin e shtetit të pavarur e demokratik.

Postimi i plotë i Mustafës:

Miq të nderuar

Në fillim të kësaj jave vizitova ish krerët e UÇK-së dhe drejtuesit e institucioneve më të larta të Republikës së Kosovës për një kohë të gjatë dhe shumë të rëndësishme të shtetndërtimit, Presidentin Hashim Thaçi, dhe kryeparlamentarët Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, të cilët po mbahen bashkë me luftëtarë tjerë në paraburgim në Hagë. Më gëzoi fakti që i gjeta mirë, të mbushur me idealizëm; të bindur në pafajësinë e tyre dhe luftën e drejtë të UÇK-së, të gatshëm për të mbrojtur të vërtetën. Mund të jem pajtuar apo të mos jem pajtuar me njërin apo tjetrin për konceptet partiake e të qeverisjes , por është e pamohueshme trimëria dhe kontributi i tyre në mbrojtjen e popullatës në zonat më të ashpra të luftës dhe zëdhënien për masakrat çnjerëzore nga ushtria dhe shteti i Millosheviçit, ashtu siç është i pamohueshëm edhe kontributi për paqe në Konferencën e Rambujesë, në transformimin e UÇK-së menjëherë pas lufte, në negociatat e Vjenës për shtet të pavarur, në shpalljen e pavarësisë dhe në ndërtimin e institucioneve demokratike. Uroj që nga ky proces, që u iniciua nga konstruksionet e rrejshme ruse-serbe në Raportin e Dick Martit, të fitojë drejtësia! /Lajmi.net/