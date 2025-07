“Irrelevant?! I do not think so” – Bajrami në mbrojtje të Hotit, i bën “diss” Osmanit Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e quajti “person irrelevant” deputetin e LDK-së, Avdullah Hoti sot në konferencë për media. E, kjo deklaratë e Osmanit nuk u prit aspak mirë tek LDK-ja, shkruan lajmi.net Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami me anë të një postimi i ka dal në mbrojtje Hotit. Ajo postoi një fotografi të Hotit,…