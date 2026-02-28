Irani sulmon me raketa edhe në Siri, katër të vrarë

Katër persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur një raketë iraniane goditi një ndërtesë në qytetin jugor sirian të Sëeida të shtunën, tha agjencia shtetërore e lajmeve SANA. Mbetje të tjera raketash ranë në qytetin Quneitra dhe në Yarmouk Basin në provincën Daraa në Sirinë jugore, sipas dëshmitarëve të Reuters dhe videove…

Bota

28/02/2026 14:31

Katër persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur një raketë iraniane goditi një ndërtesë në qytetin jugor sirian të Sëeida të shtunën, tha agjencia shtetërore e lajmeve SANA.

Mbetje të tjera raketash ranë në qytetin Quneitra dhe në Yarmouk Basin në provincën Daraa në Sirinë jugore, sipas dëshmitarëve të Reuters dhe videove të ndara nga banorët.

Zëri i avionëve luftarakë u dëgjua vazhdimisht në qiellin mbi Siri të shtunën, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit.

Dhjetëra raketa interceptuese u panë në qiellin mbi Damask, sipas dy dëshmitarëve, njëri prej të cilëve një gazetar i Reuters.

