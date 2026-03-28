Irani rekruton 12-vjeçarë si “luftëtarë që mbrojnë atdheun”
Një zyrtar nga Garda Revolucionare e Iranit tha se mosha minimale për pjesëmarrje në role mbështetëse të lidhura me luftën është ulur në 12 vjeç, sipas deklaratave të transmetuara në mediat shtetërore. Rahim Nadali tha se një iniciativë e quajtur “Për Iranin” po rekrutonte pjesëmarrës për të ndihmuar me aktivitete të tilla si patrulla, pika…
Bota
Një zyrtar nga Garda Revolucionare e Iranit tha se mosha minimale për pjesëmarrje në role mbështetëse të lidhura me luftën është ulur në 12 vjeç, sipas deklaratave të transmetuara në mediat shtetërore.
Rahim Nadali tha se një iniciativë e quajtur “Për Iranin” po rekrutonte pjesëmarrës për të ndihmuar me aktivitete të tilla si patrulla, pika kontrolli dhe logjistikë.
“Ne e kemi lansuar një plan që e quajmë Për Iranin, e ai është plan për luftëtarët që e mbrojmë atdheun”, deklaroi Nadali.
“Duke pasur parasysh që mosha e atyre që paraqiten ka rënë dhe ata po kërkojnë të marrin pjesë, ne e ulëm moshën minimale në 12 vjeç”, tha ai, duke shtuar se 12 dhe 13-vjeçarët tani mund të merrnin pjesë nëse dëshironin.
Njoftimi ka ringjallur shqetësimet në lidhje me përdorimin e të miturve në role të lidhura me sigurinë në Iran.
Gjatë protestave të vitit 2022 të shkaktuara nga vdekja e Mahsa Amini, imazhet e shpërndara në rrjete sociale dukeshin se tregonin fëmijë dhe adoleshentë me uniforma ushtarake dhe pajisje mbrojtëse, duke tërhequr kritika nga mbrojtësit e të drejtave të fëmijëve.
Ky veprim vjen pavarësisht angazhimeve të Iranit sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, e cila ndalon përdorimin e fëmijëve në aktivitete ushtarake.
Grupet e të drejtave të njeriut i kanë akuzuar vazhdimisht autoritetet iraniane për vrasjen e fëmijëve protestues gjatë shtypjeve të kaluara.
Qendra për të Drejtat e Njeriut në Iran tha se forcat e sigurisë vranë më shumë se 200 fëmijë gjatë një vale protestash në fillim të vitit 2026.
Amnesty International dhe Human Rights Watch kanë dokumentuar gjithashtu raste të fëmijëve që janë qëlluar, ndaluar dhe abuzuar gjatë demonstratave, duke thënë se forcat qeveritare kanë përdorur forcë vdekjeprurëse kundër të miturve në shkelje të ligjit ndërkombëtar.