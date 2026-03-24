Irani kërkon tarifë tranziti prej 2 milionë dollarësh nga anijet që kalojnë Ngushticën e Hormuzit
Bota
Irani ka filluar të ngarkojë tarifa joformale tranziti për disa anije tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, sipas njerëzve të njohur me çështjen, të cituar nga “Bloomberg”.
Sipas medias në fjalë, kërkesat e Teheranit variojnë deri në 2 milionë dollarë për udhëtim dhe vendosen rast pas rasti, duke krijuar në mënyrë efektive një “taksë” jozyrtare në një nga korridoret më të rëndësishme të energjisë në botë.
Disa anije i kanë paguar tashmë tarifat, thanë burimet, por nuk është e qartë se si ose në çfarë monedhe janë paguar ato, dhe ende nuk duket të ketë një sistem plotësisht të organizuar ose universal për mbledhjen e tarifave.
Transaksionet thuhet se po kryhen në mënyrë diskrete, duke rritur pasigurinë se cilat anije mund të jenë në shënjestër. Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe për tregun global të energjisë, me rreth një të pestën e prodhimit botëror të naftës dhe gazit, si dhe sasi të mëdha ushqimesh, metalesh dhe mallrash të tjera, që lëvizin nëpër rrugët ujore.
Ky zhvillim vjen ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme hyn në javën e katërt, duke theksuar nevojën që shumë vende të sigurojnë rrjedhën e vazhdueshme të burimeve të energjisë. Transparenca e kufizuar rreth pagesave po krijon tension shtesë në transportin detar në rajon, me pak anije që kanë kaluar nëpër këtë kalim që nga fillimi i luftës, shumë prej të cilave të lidhura me interesa iraniane.
Disa nga anijet e pakta të huaja duket se po ndjekin rrugë afër bregdetit iranian. India, e cila ka siguruar kalimin për katër transportues LNG nga Gjiri Persik përmes Ngushticës së Hormuzit, ka theksuar se ligji ndërkombëtar garanton lirinë e lundrimit dhe se asnjë vend nuk mund të vendosë tarifa për përdorimin e korridorit detar.
Kryeministri Narendra Modi tha se kishte diskutuar çështjen e luftës së Iranit me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, duke përfshirë implikimet për transportin detar dhe sigurinë globale të energjisë. Në një postim në mediat sociale, Modi tha se “sigurimi që Ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur, e sigurt dhe e arritshme është thelbësore për të gjithë botën”.
Ministria e jashtme e Iranit nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment, dhe kufizimet në telekomunikacion dhe akses në internet janë në fuqi në vend.