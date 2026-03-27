Irani e mbyll sërish Ngushticën e Hormuzit

27/03/2026 11:11

Irani ka njoftuar mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, duke paralajmëruar se çdo transit përmes kësaj ngushtice do të përballet me “masa të ashpra”, sipas raportimeve të medias shtetërore.

Sipas njoftimit, transporti i mallrave “nga dhe për portet e aleatëve dhe mbështetësve të armiqve izraelito-amerikanë” është i ndaluar për çdo korridor dhe destinacion, transmeton lajmi.net.

Tre anije kontejnerësh me shtetësi të ndryshme janë detyruar të kthehen pas paralajmërimeve të autoriteteve iraniane.

Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon një e pesta e naftës dhe gazit botëror, ka mbetur kryesisht e mbyllur që nga shpërthimi i konfliktit, duke rritur tensionet ndërkombëtare dhe shqetësimet për sigurimin e energjisë./lajmi.net/

March 27, 2026

Rubio mbërrin në Francë me mesazh për G7-n: Bëni më shumë rreth Iranit

March 26, 2026

Teologu i njohur i islamit dënohet me 18 vjet burg për përdhunim në Francë

