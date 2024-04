IPKO dhe RTV21 sjellin sonte Sezonin e Dytë të “Zonës Kibernetike” 

Pas një sezoni të parë jashtëzakonisht të suksesshëm, IPKO në bashkëpunim me RTV21, njofton premierën e shumëpritur të sezonit të dytë të “Zonës Kibernetike”.

Kjo seri dokumentare hyn thellë në temat më të rëndësishme dhe intriguese të hapësirës kibernetike. E krijuar në partneritet mes IPKO dhe RTV21, seria synon të angazhojë audiencën në një eksplorim të thellë të impaktit të teknologjisë në jetën tonë.

Programi do të transmetohet çdo të premte në ora 21:15, duke filluar me episodin e titulluar “Intelegjenca Artificiale – Benefitet dhe Rreziqet”. Gjatë dhjetë episodeve, shikuesit do të udhëhiqen nëpër tema të ndryshme si kriptovalutat, hakerimi, realiteti virtual, shërbimet inteligjente, lufta kibernetike dhe shumë më tepër.

Secili episod sjell bashkë ekspertë të lartë dhe figura kyçe në fushë për të diskutuar zhvillimet më të fundit, sfidat dhe mundësitë në hapësirën kibernetike. Nga zbulimi i misteret e web-it të errët, deri te shqyrtimi i ndërthurjes së biohakerimit me sigurinë kibernetike, “Zona Kibernetike” ofron një vështrim të plotë në peizazhin vazhdimisht të ndryshueshëm të teknologjisë.

“Ndërsa nisim sezonin e dytë të “Zonës Kibernetike”, ne nuk po ndajmë vetëm informacione; ne po ndërtojmë një komunitet të mirëinformuar për rreziqet dhe mundësitë që paraqet epoka dixhitale. Teknologjia po riformëson botën tonë në mënyra të paimagjinueshme më parë, duke e bërë të domosdoshme që të gjithë të kuptojnë dhe të angazhohen në mënyrë aktive me sigurinë kibernetike. ‘Zona Kibernetike’ synon të ndriçojë rëndësinë kritike të sigurisë kibernetike dhe të përmirësojë edukimin kibernetik të çdo individi. Duke bashkuar ekspertët kryesorë dhe figurat kryesore në këtë fushë, ne ofrojmë një pamje gjithëpërfshirëse që çmitizon teknologjitë komplekse dhe shpaketon peizazhin gjithnjë në zhvillim të kërcënimeve dhe mbrojtjeve dixhitale. Jemi të përkushtuar që të fuqizojmë audiencën tonë me njohuri për të mbrojtur veten dhe të dhënat e tyre, duke u siguruar që ata të jenë të pajisur për sfidat e së sotmes dhe risitë e së nesërmes”, tha z. Andras Pali, Kryeshef Ekzekutiv në IPKO.

Teknologjia vazhdon të formësojë botën tonë në mënyra që nuk i kishim imagjinuar më parë. Me ‘Zonën Kibernetike”, synojmë të vazhdojmë të ndriçojmë rëndësinë e sigurisë kibernetike dhe të forcojmë njohuritë kibernetike të çdo individi.

“Jemi të emocionuar të sjellim sërish ‘Zonën Kibernetike” për sezonin e dytë,” tha Ben Apolloni, producent në RTV21. “Falë përmbajtjes së angazhuar dhe këshillave nga ekspertët, seria është bërë një referencë jetike për këdo të interesuar në ndërveprimin midis teknologjisë dhe shoqërisë.”

Seria është prodhuar nga RTV21 me mbështetjen e IPKO, një partner kyç në të gjitha aspektet kibernetike, që përfshijnë telekomunikacionin, platformën televizive, internetin dhe sigurinë kibernetike.

Mos e humbisni premierën e “Zonës Kibernetike” sot në RTV21 dhe bashkohuni me ne çdo të premte në orën 21:15 për të zbuluar botën mahnitëse të teknologjisë dhe impaktin e saj në jetën tonë.