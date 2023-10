Inzaghi për Asllanin: Ai po rritet shumë tek Interi, jam i lumtur me të

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi ka vlerësuar shumë futbollistin e Kombëtares shqiptare, Kristjan Asllanin.

Inzaghi gjatë prononcimit të tij pas ndeshjes me Romën, e zhvilluar të dielën mbrëma, tha se Asllani po rritet shumë tek Interi.

“Asllani erdhi në klub me një personalitet të madh, po rritet shumë. Ai është këtu për një vit e gjysmë, ai e di që është ndryshe të luash në Inter. Por ai po merr minuta, sepse ka cilësi të shkëlqyera dhe është një profesionist i madh. Jam shumë i lumtur me të” – tha Inzaghi, përcjell lajmi.net.

🎙️ Simone Inzaghi on @KristjanAsllani:

“Asllani came to the club with a great personality, he’s growing a lot. He’s been here for a year and a half, he knows that it’s different to play at #Inter. But he’s getting minutes because he has great quality and is a great… pic.twitter.com/KCtq1Jjs0x

