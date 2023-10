Interi dënohet veç 5 mijë euro për fyerjet e tifozëve ndaj Lukakut, pa gjobë nuk shpëton as Roma Interi është dënuar me një gjobë prej 5 mijë eurosh nga komisioni disiplinor i futbollit italian për shkak të fyerjeve të tifozëve ndaj sulmuesit të Romës, Romelu Lukakut. Interi dhe Roma u përballen fundjavën e kaluar në “Giuseppe Meazza” me ish-sulmuesin zikaltër, Lukakun që u ofendua në kor nga tifozët “Nerazzurrë”, njofton Football-Italia, përcjell lajmi.net.…