Interesante: Trajneri i Ballkanit, Orges Shehi në ndeshjen ndaj Drenicës shfaqet me plis në kokë
Sport
Kryetrajneri i Ballkanit, Orges Shehi, po i udhëheq lojtarët e tij nga pankina me plis në kokë gjatë ndeshjes kundër Drenicës, që po zhvillohet në këto momente.
Ky gjest i Shehit ka tërhequr vëmendjen e tifozëve dhe mediave, duke u interpretuar si një shenjë respekti dhe afërsie me traditën shqiptare, raporton lajmi.net
Rezultati aktual i takimit mes dy skuadrave është i pandryshuar në 0:0 deri në këto momente të raportimit./Lajmi.net/