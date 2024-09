Importi në Kosovë arrin shifra rekorde në muajin gusht, prinë mallrat nga Turqia dhe Kina Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin gusht 2024. Deficit tregtar ka arritur 9.4% në muajin gusht 2024 krahasuar me muajin gusht 2023. “Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar prej 9,4% në muajin gusht…