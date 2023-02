Imamoviq pas takimit me Kurtin: Shqiptarët e boshnjakët të kenë të drejta si serbët në Kosovë e Bosnjë

Enis Imamoviq, deputeti boshnjak në Kuvendin e Serbisë, bashkë me Sulejman Ugljanin nga SDA Sanxhak, deputetin shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi dhe Selma Kuçeviq, kanë zhvilluar takim sot me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, me ç’rast kanë diskutuar për zhvillimet e fundit dhe për për planin franko-gjerman.

Imamoviq ka deklaruar se për këtë temë ka tentuar të diskutojë edhe me presidentin serb, Aleksandër Vuçiq, por që nuk kanë arritur të takohen.

“Pas një përpjekjeje të pasuksesshme për të biseduar me presidentin serb Aleksandar Vuçiq në Kuvendin e Serbisë dhe për të mësuar prej tij përmbajtjen e projektmarrëveshjes franko-gjermane (evropiane), sot me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, folëm për parimet themelore të marrëveshjes dhe përcollëm mendimin tonë për të”, ka thënë Imamoviqi në Facebook.

Në takim, Imamoviqi tha se kanë shprehur interesimin dhe gatishmërinë që “përmes këtij dokumenti të realizohen garancitë për zgjidhjen e problemeve të boshnjakëve dhe shqiptarëve në Serbi”.

Ai tha se qëllimi i tyre është të bisedojnë me të gjithë aktorët dhe vendimmarrësit në këtë proces të normalizimit të marrëdhënieve dhe mundësive në rajon dhe në këtë drejtim tha se do të iniciojnë takime me përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare.

Ndërkaq shtoi se do të tentojnë të diskutojnë këtë temë sërish edhe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, “me shpresën se ai do të jetë i gatshëm të dëgjojë pikëpamjet dhe kërkesat tona për këtë çështje”.

Tutje, Imamoviq thotë se si përfaqësues të pakicave në Serbi, është e rëndësishme të dinë se a do të zbatohen të gjitha parimet e marrëveshjes franko-gjermane në zgjidhjen e problemeve të komuniteteve në Serbi.

“Si përfaqësues të boshnjakëve, të gjithë qytetarëve të Sanxhakut dhe shqiptarëve të Luginës së Preshevës, për ne është e rëndësishme që të zbatohen parimet e marrëveshjes franko-gjermane dhe në zgjidhjen e problemeve të komuniteteve tona në Serbi. Kjo do të thotë se të gjitha të drejtat që kanë serbët në Bosnje dhe Hercegovinë, apo në Kosovë, do t’u garantohen boshnjakëve dhe shqiptarëve në Serbi”.

“Vetëm në këtë mënyrë do të respektojmë parimin e marrëveshjes për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe krijimin e paqes së qëndrueshme, besimit dhe bashkëpunimit ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit Perëndimor mbi baza të shëndetshme”, ka theksuar Imamoviqi.