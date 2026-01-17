Ilaz Mjaku dhe Armend Misini marrin mbështetje unanime për t’u bërë pjesë Komitetin Ekzekutiv të FFK-së
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka njoftuar se delegatët e Lidhjeve Rajonale të Futbollit të Ferizajt dhe Gjilanit kanë dhënë mbështetje unanime për kandidaturat e Ilaz Mjakut dhe Armend Misinit, të propozuar si anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të FFK-së për mandatin 2026–2030.
Në postimin e tij, Ademi thekson se angazhimi i vazhdueshëm i Mjakut dhe Misinit, si dhe kontributi i tyre në regjionet përkatëse në shërbim të klubeve dhe zhvillimit të futbollit, janë vlerësuar lart nga delegatët.
Kandidaturat e tyre do të paraqiten për votim edhe në Kuvendin Zgjedhor të FFK-së, i cili pritet të mbahet më 5 shkurt.
“Mbështetja e delegatëve tregon besimin në përkushtimin e tyre për zhvillimin e futbollit në të gjithë vendin dhe angazhimin për të përmirësuar kushtet për klubet dhe sportdashësit,” shkruan Ademi./lajmi.net/