IKShPK: 164 raste me fruth, mbi 95% e të prekurve të pavaksinuar

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se nga 16 prilli deri më 13 shtator 2026 janë konfirmuar gjithsej 164 raste me fruth në Kosovë. Sipas IKShPK-së, vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar gjashtë raste të reja, ndërsa mbi 95% e rasteve të konfirmuara janë te persona të pavaksinuar me vaksinën…

Lajme

14/09/2026 15:10

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se nga 16 prilli deri më 13 shtator 2026 janë konfirmuar gjithsej 164 raste me fruth në Kosovë.

Sipas IKShPK-së, vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar gjashtë raste të reja, ndërsa mbi 95% e rasteve të konfirmuara janë te persona të pavaksinuar me vaksinën MMR.

IKShPK ka bërë thirrje për vaksinim të rregullt dhe ka theksuar se është intensifikuar edhe vaksinimi i vonuar (catch-up) për fëmijët që nuk janë vaksinuar sipas kalendarit.

Gjatë këtij viti, mbi 2,794 fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç janë vaksinuar përmes programit catch-up.Instituti ka vlerësuar angazhimin e prindërve dhe profesionistëve shëndetësorë në rritjen e vaksinimit, duke theksuar se vaksinimi mbetet masa më e rëndësishme për mbrojtjen e fëmijëve nga fruthi.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2026

IQMT intensifikon kontrollet në dyqanet e tekstilit, fokus te çmimet dhe...

September 14, 2026

Ish-e burgosura thotë se u torturua nga Cepkenoviq deri në alivanosje:...

September 14, 2026

​Zbulime të reja arkeologjike në Bostan të Novobërdës, gjurmë nga periudha...

September 13, 2026

Trump thotë se do t’i heqë të gjitha tarifat për uiskin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

IQMT intensifikon kontrollet në dyqanet e tekstilit, fokus...

Ish-e burgosura thotë se u torturua nga Cepkenoviq...

​Zbulime të reja arkeologjike në Bostan të Novobërdës,...

Kosova pret verdiktin 16 shtatori në sytë e...