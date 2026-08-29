IHMK paralajmëron reshje lokale shiu e shkarkime rrufeshë

Të shtunën do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të çrregullta. Gjatë ditës, vranësirat do të dendësohen duke krijuar kushte për zhvillim të vranësirave konvektive, të shoqëruara me shkarkime rrufesh dhe reshje lokale shiu, parashikon Instuti Hidrometeorologjik i Kosovës. IHMK njofton se nuk përjashtohet mundësia që reshjet të jenë të shkurtra dhe lokalisht…

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29/08/2026 10:04

Të shtunën do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të çrregullta.

Gjatë ditës, vranësirat do të dendësohen duke krijuar kushte për zhvillim të vranësirave konvektive, të shoqëruara me shkarkime rrufesh dhe reshje lokale shiu, parashikon Instuti Hidrometeorologjik i Kosovës.

IHMK njofton se nuk përjashtohet mundësia që reshjet të jenë të shkurtra dhe lokalisht të shoqëruara me erëra të përforcuara.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 12°C deri në 17°C, ndërsa temperaturat maksimale nga 28°C deri në 34°C.

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