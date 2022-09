Ibrahimi: Do ta arrinim njohjen nga Serbia me shkëmbimin e territoreve Analisti politik, Ilir Ibrahimi, vlerëson se me shkëmbimin e territoreve Kosova do të arrinte njohjen nga Serbia. Ibrahimi, në Rubikon në Klan Kosova, theksoi se me shkëmbimin e territoreve Kosova do të anëtarësohej edhe në Organizatën e Kombëve të Bashkuara si dhe do të merrte territor në Preshevë dhe Bujanoc, njofton Klankosova.tv. “Kjo që po…