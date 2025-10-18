Ibrahimi: 11 komuna të Kosovës ende nuk e kanë miratuar buxhetin për vitin fiskal

18/10/2025 16:18

Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka treguar se 11 komuna të Kosovës ende nuk e kanë miratuar buxhetin për vitin fiskal.

Ai ka përmendur emrat e këtyre komunave.

Në një prononcim për Gazetën Blic, Ibrahimi ka treguar edhe arsyet pse këto komuna e kanë bërë një gjë të tillë.

Aktualisht, 11 komuna të Kosovës ende nuk e kanë miratuar buxhetin për vitin fiskal: Viti, Lipjan, Vushtrri, Malishevë, Shtime, Junik, Zubin Potok, Gjilan, Prizren, Prishtinë dhe Suharekë. Kjo situatë është reflektim i rrethanave të jashtëzakonshme, pasi vendi është në proces zgjedhor, ndërsa më 09 nëntor mbahet edhe balotazhi në disa komuna, çka ka ndikuar drejtpërdrejt në funksionimin e kuvendeve komunale dhe procesin e miratimit të buxheteve”, ka thënë Ibrahimi.

