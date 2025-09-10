“I pandalshëm” – Futbollistët e Juventusit nuk mund ta ndalin Zhegrovën në stërvitje
Edon Zhegrova ka nisur stërvitjet me fanellën e Juventusit. Ylli kosovar morri vëmendjen qysh në ditën e parë, ku dhuroi show. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, shihet Edon Zhegrova i cili nuk arrin të ndalet nga asnjë futbollistë i Juventusit, derisa në fund shënon një gol të bukur. VIDEO
Sport
Edon Zhegrova ka nisur stërvitjet me fanellën e Juventusit.
Ylli kosovar morri vëmendjen qysh në ditën e parë, ku dhuroi show.
Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, shihet Edon Zhegrova i cili nuk arrin të ndalet nga asnjë futbollistë i Juventusit, derisa në fund shënon një gol të bukur.