“I pandalshëm” – Futbollistët e Juventusit nuk mund ta ndalin Zhegrovën në stërvitje

Edon Zhegrova ka nisur stërvitjet me fanellën e Juventusit. Ylli kosovar morri vëmendjen qysh në ditën e parë, ku dhuroi show. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, shihet Edon Zhegrova i cili nuk arrin të ndalet nga asnjë futbollistë i Juventusit, derisa në fund shënon një gol të bukur. VIDEO

Sport

10/09/2025 22:53

Edon Zhegrova ka nisur stërvitjet me fanellën e Juventusit.

Ylli kosovar morri vëmendjen qysh në ditën e parë, ku dhuroi show.

Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, shihet Edon Zhegrova i cili nuk arrin të ndalet nga asnjë futbollistë i Juventusit, derisa në fund shënon një gol të bukur.

VIDEO

