I pafat “Toki”, ndalet nga Ferizaji në “Fadil Vokrri”
Ka përfunduar ndeshja e Superligës së Kosovës mes Prishtinës dhe Ferizajit.
“Bardhekaltrit”, nuk arritën më shumë se një barazim 1-1 në “Fadil Vokrri”.
Golat e ndeshjes i realizoi Mario Ilievski për Prishtinën si dhe Jakup Berisha për mysafirët.
Prishtina, ngjitet në pozitën e 2-të në tabelë ku ka gjithsej 27 pikë, ndërsa Ferizaji në pozitën e parafundit në tabelë me 16 pikë.