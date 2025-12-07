I pafat “Toki”, ndalet nga Ferizaji në “Fadil Vokrri”

Ka përfunduar ndeshja e Superligës së Kosovës mes Prishtinës dhe Ferizajit. “Bardhekaltrit”, nuk arritën më shumë se një barazim 1-1 në “Fadil Vokrri”. Golat e ndeshjes i realizoi Mario Ilievski për Prishtinën si dhe Jakup Berisha për mysafirët. Prishtina, ngjitet në pozitën e 2-të në tabelë ku ka gjithsej 27 pikë, ndërsa Ferizaji në pozitën…

07/12/2025 15:03

Ka përfunduar ndeshja e Superligës së Kosovës mes Prishtinës dhe Ferizajit.

“Bardhekaltrit”, nuk arritën më shumë se një barazim 1-1 në “Fadil Vokrri”.

Golat e ndeshjes i realizoi Mario Ilievski për Prishtinën si dhe Jakup Berisha për mysafirët.

Prishtina, ngjitet në pozitën e 2-të në tabelë ku ka gjithsej 27 pikë, ndërsa Ferizaji në pozitën e parafundit në tabelë me 16 pikë.

