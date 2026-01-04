“I neveritshëm” me kushte të tmerrshme”, brenda qendrës së paraburgimit ku mbahet Maduro
Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, është transferuar nga jeta e tij luksoze në Qendrën Metropolitan të Paraburgimit (MDC) në New York City.
I përshkruar si “i neveritshëm” me kushte “të tmerrshme”, MDC është i njohur për mungesën kronike të personelit, dhunën ndaj të burgosurve dhe ndërprerjet e energjisë elektrike.
I ndërtuar në vitet 1990 për të luftuar mbipopullimin e burgjeve, ky objekt ka strehuar njerëz, përfshirë këngëtarin R. Kelly , “Pharma Bro” Martin Shkreli , personalitetin e shquar Ghislaine Maxwell , ish-mahikantin e kriptomonedhave Sam Bankman-Fried dhe manjatin e muzikës Sean “Diddy” Combs.
I dyshuari për udhëheqësin e kartelit Ismael “El Mayo” Zambada Garcia u mbajt gjithashtu atje ndërsa priste gjyqin për vrasje dhe akuza për trafik droge, shkruan BBC.
“Është një vend shumë i vështirë për të qenë i burgosur”, argumentoi avokati i Combs, Marc Agnifilo, në gjykatë në fund të vitit 2024, duke i thënë gjyqtarit se do të ishte e vështirë për klientin e tij të përgatitej për gjyqin nëse do të vendosej atje.
Dhuna mund të jetë një kërcënim i vazhdueshëm. Një i burgosur u godit me thikë për vdekje në qershor 2024 dhe një tjetër vdiq në një sherr një muaj më vonë.
Një ndërprerje e energjisë elektrike në vitin 2019 i zhyti të burgosurit në errësirë pothuajse të plotë në temperatura të ulëta për një javë.
Incidenti nxiti një hetim të Departamentit të Drejtësisë që rezultoi në një zgjidhje prej 10 milionë dollarësh për 1,600 të burgosur të prekur.
Të burgosurit kishin qenë të mbyllur në qelitë e tyre për ditë të tëra dhe të detyruar të duronin kushte johigjienike me tualete që nuk funksiononin siç duhet, sipas padisë së ngritur në emër të tyre.
Qendra Korrektuese MDC është e vetmja qendër korrektuese federale që i shërben Qytetit të New Yorkut pas mbylljes së kompleksit të Manhattanit pas vdekjes nga vetëvrasja të financuesit multimilioner dhe të akuzuarit për trafikim seksual Jeffrey Epstein në vitin 2019.