Hyseni: Kurti s’është i pari që ia numëron Serbisë krimet, unë e bëra më 2010-ën

Hyseni ka thënë së pari se dialogu që po mbahet në Bruksel është një teatër dhe nuk ka asnjë rezultat nëse vazhdohet kështu.

“Pashë një ekzaltim të cilin nuk e kuptova. Një ekzaltim i masës që po i bën nder palës serbe pa e ditur. Ne e dimë se Vuçiq është një aktor. Aktrimi i Vuçiq po ka efekt edhe në Kosovë. Edhe Vuçiq edhe zoti kuti në Bruksel po shkojnë për të kënaqur votuesit e tyre. Nuk po shkojnë të bëjnë dialog dhe nuk po shkojnë të kërkojnë zgjidhje. Paradoksalisht ata ndajnë të njëjtën dëshirë për këtë dialog. Kjo nuk është dialog por është një teatër. Po bëhet ekskluzivisht për konsum të brendshëm. Edhe Kurti edhe Vuçiq në Bruksel po bëjnë fushatë parazgjedhore”, tha ai në T7.

Tutje Hyseni tha se Kurti nuk është i pari që u përmendi krimet Serbisë në dialog. Ai thotë se vet e përmendi Toplicën para 15 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

“Po ashtu pashë një ekzaltim të pakuptueshëm ku ky vend thuajse ka pritur Kurtin që të thotë se ka ndodhur Toplica më 1878, ka ndodhur Cubriloviqi tri herë, reforma agrare dhe spastrimi i pastër etnik. Këto janë thënë disa herë në dialog. Tash off the record nuk dua të tregohem modest. Më 2010-tën ja kam thënë në Këshill të Sigurimit para 15 anëtarëve. Përplasjen më të egër me Dacicin e kam pasur për Toplicën dhe spastrimin etnik. Ai kërkonte të ktheheshin serbët e larguar nga Kosova. Natyrisht aty kam kërkuar që të më lejohet që të mbajë një ligjëratë një orëshe dhe kam filluar prej vitit 1878. Kam thënë se do ta mbushim Toplicën me shqiptarë. Edhe me hartë çuditërisht ai rajon ka ngjashmëri me Kosovën. Por Kurti po arrin t’i përdorë shumë mirë këto për të kënaqur armatën e tij që e ka këtu. Mund të them se ai është një mashtrues shumë i mirë”, shtoi ai.