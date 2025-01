Hykmete Bajrami me akuza ndaj Hekuran Muratit: 654 milionë euro investime kapitale, nuk arrin t’i numërojë as katër projekte Kandidatja e LDK-së për deputete në Kuvendin e Kosovës, ka hedhur akuza në drejtim të ministrit të Financave, Hekuran Murati. Bajrami përmes një postimi në Facebook komentoi deklaratat televizive të Hekuran Muratit, transmeton lajmi.net. Bajrami duke komentuar deklaratat e Muratit për kontrabandë, thotë se ky është krim që dënohet me ligj dhe se nëse Murati…