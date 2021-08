Humbi titullin nga Lille, kjo është deklarata e Pochettinos

Lille triumfoi me rezultat 1 – 0, derisa ishte trofeu i parë në histori të tyre, transmeton lajmi.net.

Pas ndeshjes, trajneri i PSG-së, Mauricio Pochettino fajësoi mungesën e lojtarëve që disa prej tyre ishin në shtëpi, mirëpo edhe tha se është i kënaqur me paraqitjen.

“E shihni listën e lojtarëve në shtëpi që kemi në shtëpi, kemi disa lojtarë. Gjysma e skuadrës është në shtëpi. Disa prej tyre janë në pushime. Mendoj se paraqitja ishte e mirë”.

“Jam i lumtur dhe nuk dua të flas për emrat e lojtarëve që janë në klube të tjera”, tha ai në konferencë për media.

Ndërkohë, PSG-ja tani i jep fund epokës së këtij trofeu, ngase e kishte fituar në tetë vitet e fundit./Lajmi.net/

Mauricio Pochettino responds to PSG’s defeat to Lille and rumours of a move for Paul Pogba 👀 pic.twitter.com/DvSQt5v9XS

— 101 Great Goals (@101greatgoals) August 1, 2021