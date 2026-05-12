Hoti reagon pasi u raportua se Abdixhiku nuk e ka përfshirë në top 10-she të listës: Numrat i përcaktojnë qytetarët
Ish-kryeminstri i Kosovës dhe ish-deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka dal me një reagim në lidhje me raportimet e fundit.
Siç shkroi mediumi nacionale, Hoti nuk pritet të jetë në top 10-she të listës së deputeteve të LDK-së. Ai pritet të jetë i 11-ti në listë, transmeton lajmi.net.
Hoti me anë të një postimi në Facebook ka shkruar se numri i vetëm që ka rëndësi është ai i LDK-së.
“Numri i vetëm që ka rëndësi është numri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Numrat e tjerë i përcaktojnë qytetarët. I juaji, Avdullah Hoti.”, u shpreh ai./lajmi.net/