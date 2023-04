Hoti prezanton disa statistika: Këta qeveritarë lidhje me shtet e ekonomi nuk kanë Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë së Kosovës, lidhur me sektorin e ekonimisë. Ai ka thënë se këta qeveritarë nuk kanë lidhje me shtet, ekonomi e zhvillim. “Këta qeveritarë lidhje me shtet nuk kanë, lidhje me ekonomi e me zhvillim nuk kanë.Bazuar në “Raportin e buxhetit për 2022”, Qeveria…