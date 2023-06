Hoti për Qeverinë: Zoti na ruajtë, se nuk e dinë çka bëjnë Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ka reaguar sërish në lidhje me zhvillimet në veri. Me anë të një postimi në Facebook, Hoti ka rikujtuar kur kryeministri Kurti thoshte se ambasadori amerikan e kishte informuar për gjëra lidhur me zhvillimet në veri që ai nuk i kishte ditur, shkruan lajmi.net. “Ushtarët amerikan janë çdo ditë në…