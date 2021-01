Hoti: Mos i shihni sondazhet, vota e qytetarëve nuk është si një like në Facebook, ne do të dalim fitues

Më këtë rast Hoti tha se ky organizim është bërë vlerë e organizimit nacional që festohet dhe përcillet me interes në mbarë Kosovën.

“Ne jemi munduar si Qeveri që me resurset që kemi, të mbështesim projekte, sektorë në të gjitha komunat pa përjashtim, por rezultat që keni arritur në disa pre projekteve janë falë punës së juaj për mënyrën se si menaxhoni komunë me devotshmëri dhe qasje integruese për mbarë regjionin”, tha Hoti.

Ai falënderoi Hazirin për bisedat përmbajtësore, në kuadër të vendimit për themelimin e zyrës së Luginës së Preshevës në kuadër të Qeverisë së Kosovës.

“Tanimë kemi hartuar edhe një plan pune dhe po shtrihet në kuadër të të gjitha ministrive, komisioneve për të mbështetur Luginën e Preshevës, edhe në arsim, shëndetësi, ekonomi edhe në kulturë, edhe në sport e të gjitha aktivitete pa përjashtim, për ta bërë atë pjesë organike të jetës kulturore, ekonomike dhe shpirtërore të Kosovës”, tha ai.

Tutje Hoti porositi qytetarët që të mos i shohin sondazhet pasi sipas tij vendimi i qytetarëve do të bëhet me 14 shkurt.

“Mos i shihni sondazhet, vendimi i qytetarëve ka me ndodhë me 14 shkurt, vota e qytetarëve nuk është si një like në Facebook, ose një klikim në rrjetet e ndryshme sociale, vota e qytetarëve është besim, edhe ai besim vie nga puna që është bërë deri tash. Unë i kam vizituar të gjitha strukturat tona anekënd Kosovës janë plotësisht të organizuara dhe do ta shihni rezultatin më 14 shkurt. Jemi të organizuar dhe të bindur se do të dalim fitues në këtë zgjedhje”, shtoi ai.

Duhet përkujtuar që sondazhi i fundit i cili u publikua bëri bujë të madhe, ku Lëvizje Vetëvendosje doli me një rezultat mbi 50%, kurse LDK-ja dilte parti e tretë./Lajmi.net/