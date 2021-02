Hoti: Kur ne negocionim pavarësinë në Vjenë, ata nxisnin protesta të dhunshme 

“Fajtorë për vrasjen e tyre janë ‘partia e shiritave të kuq’, pasi që i kanë manipuluar qytetarët, kryesisht të rinjtë, me kauza të rrejshme se gjoja Kosova kurrë nuk do të bëhet shtet. Kosova u bë shtet, ndërsa qytetarët e pafajshëm e pësuan me jetë. Kjo është një arsye tjetër pse ata sot, po e fshijnë dhe fshehin biografinë e tyre”, tha Hoti.

Sipas tij, partia e shiritave të kuq, ishin edhe kundër marrëveshjes së Rambujesë, e cila i solli bombardimet e NATO-s dhe lirinë e Kosovës.

“Ata ishin kundër bisedimeve të Vjenës prej nga erdhi pavarësia e Kosovës. Ata ishin kundër, kundër, kundër…dhe çka është kryesorja, ata janë edhe sot në anën e kundërt të historisë. Ata kanë përdorur dhunë kundër ambasadores amerikane, dhe kurrë nuk u distancuan nga dhuna dhe as nuk kërkuan falje”, shoi Hoti.

Sipas tij, gjatë 50 ditëve në qeverisje, ata ofenduan zyrtarët më të lartë amerikanë, i quajtën proserbë dhe prorusë, ndërsa Shtëpinë e Bardhë, prej ku u komanduan forcat që çliruan Kosovën, ata e quajtën herë “shtëpi e verdhë”, e herë e quanin “shtëpi të kuqe”.

“I akuzuan miqtë tanë amerikanë se kanë plane për copëtimin e Kosovës me thika mbi harta. Ai nuk pati guxim që të marrë mbi supe dialogun. Ditët e para të qeverisjes sime riktheva kontaktet me SHBA-të. U dashtë qeveria jonë t’i rikuperoj këto marrëdhënie”, shoi Hoti.

Ai tha se kjo është arsyeja pse të dielën më 14 shkurt, qytetarët duhet të dalin në zgjedhje dhe të votojnë numrin 132. /Lajmi.net/