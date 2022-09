Hoti i pakënaqur me opozitarizmin e LDK-së: Duhet të jemi shumë më aktiv Ish kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka folur për disa tema ndër to dialogu social, mundësia që qytetarët të tërheqin një sasi të parave nga Trusti Pensional, retorika për luftë e kryeministrit Kurti, politika e opozitës, bisedimet me Serbinë, por edhe çështje të tjera. Duke folur për LDK-në në opozitë, deputeti Avdullah Hoti tha se…