Holanda ndryshon emrin/ Nga 1 janari do të quhet “vendet e ulëta”

Emri Holandë nuk do të ekzistojë më që nga 1 janari. Vendi evropian që është në veri të Belgjikës dhe në perëndim të Gjermanisë nga kjo datë do të ndryshojë emrin e saj aktual që e ka marrë nga vetëm 1 rajon i saj, për t’u quajtur thjesht ‘Vendet e Ulëta’ dhe kjo do të aplikohet në çdo aspekt.