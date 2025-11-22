Holanda e mbyll aeroportin e Eindhovenit pas pamjeve të dronëve

Trafiku ajror në aeroportin e Eindhovenit në jug të Holandës u pezullua të shtunën në mbrëmje për shkak të pamjeve të shumta të dronëve, tha ministri holandez i Mbrojtjes, Ruben Brekelmans, në një postim në X.

“Pajisjet kundër-dronëve janë gati për të vepruar. Një hetim është duke vazhduar”, tha Brekelmans.

Ushtria holandeze të premten në mbrëmje kishte përdorur armë kundër dronëve të parë mbi bazën e forcave ajrore në Volkel, rreth 40 kilometra në verilindje të Eindhoven, tha Ministria e Mbrojtjes më herët të shtunën.

Eindhoveni shërben si aeroport civil dhe ushtarak. Të gjitha llojet e trafikut ajror u pezulluan, tha Brekelmans.

I pyetur nëse ishte e qartë se nga kishin ardhur dronët, ministria e mbrojtjes nuk dha komente shtesë.

Dronët dhe ndërhyrjet e tjera në hapësirën ajrore kanë shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme në të gjithë Evropën në muajt e fundit.

Në shtator, më shumë se 20 dronë rusë hynë në hapësirën ajrore polake dhe tre avionë ushtarakë rusë shkelën hapësirën ajrore të Estonisë për 12 minuta.

Që atëherë, shumë fluturime me dronë, origjina e të cilave është kryesisht e panjohur, kanë ndërprerë operacionet e hapësirës ajrore në Evropë.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i ka quajtur ndërhyrjet “luftë hibride”, shkruan Reuters.

