Holanda e mbyll aeroportin e Eindhovenit pas pamjeve të dronëve
Bota
Trafiku ajror në aeroportin e Eindhovenit në jug të Holandës u pezullua të shtunën në mbrëmje për shkak të pamjeve të shumta të dronëve, tha ministri holandez i Mbrojtjes, Ruben Brekelmans, në një postim në X.
“Pajisjet kundër-dronëve janë gati për të vepruar. Një hetim është duke vazhduar”, tha Brekelmans.
Ushtria holandeze të premten në mbrëmje kishte përdorur armë kundër dronëve të parë mbi bazën e forcave ajrore në Volkel, rreth 40 kilometra në verilindje të Eindhoven, tha Ministria e Mbrojtjes më herët të shtunën.
Eindhoveni shërben si aeroport civil dhe ushtarak. Të gjitha llojet e trafikut ajror u pezulluan, tha Brekelmans.
I pyetur nëse ishte e qartë se nga kishin ardhur dronët, ministria e mbrojtjes nuk dha komente shtesë.
Dronët dhe ndërhyrjet e tjera në hapësirën ajrore kanë shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme në të gjithë Evropën në muajt e fundit.
Në shtator, më shumë se 20 dronë rusë hynë në hapësirën ajrore polake dhe tre avionë ushtarakë rusë shkelën hapësirën ajrore të Estonisë për 12 minuta.
Që atëherë, shumë fluturime me dronë, origjina e të cilave është kryesisht e panjohur, kanë ndërprerë operacionet e hapësirës ajrore në Evropë.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i ka quajtur ndërhyrjet “luftë hibride”, shkruan Reuters.