Historike: Legjenda Leo Messi e fiton titullin kampion me Inter Miamin në MLS
Inter Miami ka shkruar histori sonte, duke fituar trofeun e parë MLS Cup në historinë e klubit, pas triumfit 3-1 ndaj Vancouver Whitecaps.
Në një finale dramatike, Lionel Messi dhe shokët e tij siguruar trofeun që mungonte në koleksionin e klubit të David Beckham – dhe që i shton Messit trofeun e 48-të në karrierë, duke e forcuar edhe më shumë pozitën e tij si lojtari më i dekoruar në historinë e futbollit.
Ndeshja u hap me një fillim ideal për Inter Miamin, teksa në minutën e 8-të mbrojtësi Ocampo i Vancouver-it shënoi autogol, duke i dhënë epërsinë skuadrës së Messit.
Vancouver reagoi në pjesën e dytë dhe arriti të barazojë me golin e Ahmed në minutën e 60-të, duke rikthyer emocionet në finale. Por klasa e Lionel Messit bëri diferencën edhe një herë.
Në minutën e 71-të, argjentinasi dha një asist të mrekullueshëm për Rodrigo De Paul, i cili shënoi golin e fitores 2-1 – një goditje vendimtare që dërgoi Inter Miamin drejt trofeut historik.
Ndërsa në fund të ndeshjes në minutën e 90+7 Allende shënoi për 3-1 pas një tjetër asistimi të Lionel Messit.
Me këtë sukses, Inter Miami fiton MLS Cup për herë të parë, duke kurorëzuar projektin e David Beckham me një titull madhor.
Ndërkohë, Lionel Messi i shton koleksionit të tij impresionues trofeun e 48-të, duke vazhduar të ndërtojë trashëgiminë e tij si futbollisti më i suksesshëm i të gjitha kohërave.