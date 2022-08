Hill tallet goxha me Vulinin: Nuk e kuptoj çka deshi të arrijë me vizitën në Rusi, ndoshta as ai nuk e di Ambasadori amerikan në Beograd, Chris Hill ka folur për vizitën e minstrit serb, Aleksandar Vulin në Rusi. Kësaj vizite, Hill i është përgjigjur me tallje, duke thënë se përveç tij, këtë vizitë mund të mos e kuptojë as vetë Vulin pse është bërë. “Nuk e kuptoj se çfarë po përpiqej të arrinte atje. Dhe, sinqerisht,…