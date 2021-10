Hetuesja në rastin Gucati-Haradinaj thotë se nuk e di si dolën materialet nga Zyra e Prokurorit të Specializuar

Gjykimi ndaj ish-krerëve të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj, po vazhdon edhe sot me dëgjimin e dëshmitares së parë të Zyrës së Prokurorit të Specializuar. Hetuesja Zdenka Pumper po i përgjigjet pyetjeve të avokatit mbrojtës dhe pjesa më e madhe po vijon në seancë të mbyllur.

Pyetjet e mbrojtjes së Gucatit, avokatit Jonathan Elystan Rees, lidhur me identitetin e një punonjësi të ZPS-së janë zhvilluar në seancë të mbyllur, ndërsa marrja në pyetje ka vazhduar rreth asaj që është emërtuar si paketa 3, me dokumentet e dorëzuara në OVL-UÇK.

Avokati Rees: Rees: Paragrafi 30 i deklaratës suaj, aty ju i referoheni rrëfimit tuaj se kishte emra dëshmitarësh, dëshmitarë të mundshëm, individë të tjerë, të përfshirë në paketën 3 që nuk ishin nxjerr publikisht në kuadër të hetimeve të TFHC-së, ZPS-së apo procedurave të Dhomave të Specializuara. Po të ju pyesja për emrin e këtyre dëshmitarëve çfarë do të thoshit?

Dëshmitarja Pumper: Nuk do t’i them. Nuk e di se çfarë doni.

Prokurorja Bolici: Kundërshtoj nëse dëshmitares i kërkohet të thotë me emra dëshmitarët që i kanë përmendur në paketën 3.

Gjykatësi Smith: Pajtohem.

Avokati Rees: Rees nuk do të na jepni emrat e dëshmitarëve, besoj që edhe në rastin e dëshmitarit të mundshëm. Por me personat e tjerë, çfarë doni të thonit me këta personat të tjerë?

Dëshmitarja Pumper: Më vjen keq por në këtë moment nuk e di kur e kam shkruar se çfarë kisha parasysh.

Avokati Rees: Ku e kishte fjalën kur thua që materiali nuk bëhet i njohur publikisht?

Dëshmitarja Pumper: Nuk mbaj mend se çfarë kisha parasysh me këtë fjalë, por besoj që duhet të kem pasur parasysh detaje personale.

Avokati Rees: Po prova, çfarë keni pasur parasysh?

Dëshmitarja Pumper: Me fjalën prova kam parasysh informacioni që përmbante ajo pakat që lidhej potencialisht me mandatin tonë.

Avokati Rees: Ju thoni aty nuk është nxjerr publikisht në kuadër të procedurave apo hetimeve të TFHC-së, a ishte ky informacion i njohur, ishte nxerr një pjesë jashtë ZPS-së, TFHC-së, apo Dhomave të Specializuara?

Dëshmitarja Pumper: Nuk e di që është bërë.

Avokati: Rees: Është fjala që në shkurt të vitit 2012, personi i ka dhënë deklarata shtypit, ka bërë deklarata për shtyp ku përmend një person të njohur që ka bashkëpunuar me personat që zhvillojnë hetime në kuadër të mandatit të ZPS-së. E shikon të paragrafi 4 përmendet ky emri, në paragrafin 5 ai ka dhënë deklaratë prokurorisë, e ka thënë vet, keni pasur dijeni për ketë artikull dhe artikuj të tjerë të ngjashëm të lidhur me këtë person?

Dëshmitarja Pumper: Nuk e mbaj mend.

Avokati Rees: Ky emër, që e shohim në titull ishte emri i parë, pra ju po thoni që këtë emër e keni dëgjuar për herë të parë kur prokuroria ua dha, ju kërkoj të kontrollonit nëse ndodhet në paketën 3?

Dëshmitarja Pumper: Jo, e kisha dëgjuar më përpara këtë emër.

Avokati Rees: Por jo në kuadër të deklaratave të shumta publike që ai i kishte bërë, dhe ku shprehi pajtimin e tij se kishte dhënë deklaratë?

Dëshmitarja Pumper: Nuk e mbaj mend artikuj konkret, por m kujtohet q ky person kishte dhënë deklarata publike, kaq më kujtohet lidhur me të.

Avokati Rees: Po emri i dytë që shikohet në titull, edhe ai është nj person që për shumë vite me radhë ka bashkëpunuar ata që hetonin vepra penale në kuadër të ZPS-së dhe TFHC-s dhe ai është i njohur publikisht apo?

Dëshmitarja Pumper: Po, është i njohur publikisht.

Avokati Rees: Ai thuhet se është një nga ata që ka sinjalizuar sinjalizuesit në raportin e Dick Marty-t.

Dëshmitarja Pumper: Nuk më kujtohet.

Avokati Rees: Po ju keni bërë ndonjë kontrollin për fatin që këta personat përmendën në titull, nëse statusi i tyre ishte i njohur publikisht ndërkohë?

Dëshmitarja Pumper: Jo, nuk bëra.

Seanca ka vijuar e mbyllur meqë avokati Rees ka deklaruar se duhet të përmenden disa emra, edhe pse sipas tij, të gjithë njihen publikisht por me vendim të turpit gjykues seanca duhet të jetë e mbyllur kur përmenden emra të personave.

Kjo është dita e pesë e dëgjimit të dëshmitares së parë të ZPS-së. Dëshmia e Zdenka Pumper ka nisur më 18 tetor 2021.

Ajo është koordinatore e hetimeve në ZPS dhe ka deklaruar që është përfshirë në çështjen OVL-UÇK nga 25 shtatori i vitit 2020 dhe i është kërkuar që të bëjë shqyrtimin e dokumenteve të sekuestruara në zyret e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së.

Ish-krerët e OVL-UÇK, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.

Në organizatën që ata drejtonin kishin arritur disa pako që pretendohej të ishin me dokumente që kishin rrjedhur nga Zyra e Prokurorit të Specializuar.

Ata janë arrestuar më 25 shtator të vitit 2020 në Prishtinë prej kur edhe mbahen në qendrën e paraburgimit në Hagë.