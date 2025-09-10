“Here we go”: Vjen reagimi i Trump, pasi dronët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë
Donald Trump ka bërë reagimin e tij të parë ndaj ndërhyrjes së dronëve rusë gjatë natës në Poloni.
Në një postim “të koduar” në llogarinë e tij Truth Social, ai tha: “Çfarë po ndodh me Rusinë që shkel hapësirën ajrore të Polonisë me dronë? Here we go”.
Siç theksojnë mediat e huaja, kuptimi mbetet i paqartë, por ka të ngjarë që të dëgjojmë më shumë prej tij në ditët në vijim.
Kujtojmë se forcat polake dhe të NATO-s u ngritën në ajër për të kapur dronët rusë që hynë në hapësirën ajrore të Polonisë herët natën e së martës dhe herët të mërkurën, duke shënuar angazhimin e tyre të parë ushtarak të drejtpërdrejtë me Moskën që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Kremlini në vitin 2022.
Aeroplanët luftarakë polakë dhe të NATO-s iu përgjigjën shkeljes së hapësirës ajrore polake, e cila ndodhi gjatë një sulmi ajror rus ndaj Ukrainës.