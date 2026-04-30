Hedhja e gazit lotsjellës në Kuvend, Pacolli, Zyba dhe Millaku paraqiten para gjykatës

Janë paraqitur në Gjykatë të akuzuarit Fitore Pacolli Dalipi, Salih Zyba e Drita Millaku për gazin lotsjellës në Kuvend. Sipas aktakuzës,  e cila është ngritur më 29 korrik 2019, Sveçla, Millaku, Zyba dhe Pacolli-Dalipi akuzohen se më 21 mars 2018, rreth orës 12:10 e deri në orën 15:40, kanë ndezur disa bombola të gazit lotsjellës,…

Lajme

30/04/2026 10:18

Janë paraqitur në Gjykatë të akuzuarit Fitore Pacolli Dalipi, Salih Zyba e Drita Millaku për gazin lotsjellës në Kuvend.

Sipas aktakuzës,  e cila është ngritur më 29 korrik 2019, Sveçla, Millaku, Zyba dhe Pacolli-Dalipi akuzohen se më 21 mars 2018, rreth orës 12:10 e deri në orën 15:40, kanë ndezur disa bombola të gazit lotsjellës, të cilat i kishin hedhur brenda sallës së Kuvendit të Kosovës, ku po mbahej seanca plenare.

Në aktakuzë thuhet se të gjithë deputetët ishin detyruar ta lironin sallën e Kuvendit, me ç’rast kanë pamundësuar vazhdimin e seancës.

Me këtë, secili veç e veç akuzohen se kanë kryer veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”.

Me këtë, secili veç e veç akuzohen se kanë kryer veprën penale "Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm".

Kurse, sipas dispozitivit të dytë, thuhet se secili veç e veç kanë kryer veprën penale "Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare".

