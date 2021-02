HBO konfirmon se “House of the Dragon” vazhdon xhirimet në prill

Parathënja e “Game of Thrones”, “House of the Dragon” nis xhirimet së shpejti.

Njoftimi u dha nga shefi i përmbajtjes së HBO dhe HBO Max, Casey Bloys gjatë një paneli TCA të mërkurën, njoftoi Deadline.com.

Rrjeti ka njoftuar më parë se seriali është vendosur 300 vjet para ngjarjeve të Game of Thrones dhe skicon historinë e “House Targaryen”, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Detajet në lidhje me shfaqjen mbeten një sekret i ruajtur nga afër, megjithëse janë hedhur disa personazhe kryesorë.

Aktori britanik Paddy Considine do të interpretojë mbretin Viserys Targaryen në sezonin 10-episodësh.

Emma D’Arcy luan si trashëgimtare e mbretit ndërsa Olivia Cooke është gruaja e dytë e mbretit, mbretëresha Alicent Hightower.

Matt Smith është zgjedhur si Princi Daemon Targaryen, xhaxhai i Rhaenyra, ndërsa pjesa e Aegon II Targaryen, gjysmë vëllai i ri i Princeshës Rhaenyra, ende nuk është plotësuar.

Bloys tha në ngjarjen TCA të mërkurën se bota e fantazisë e krijuar nga George R.R Martin ofron shumë mundësi për spin-offët e Game of Throne.

“Ai ka shumë harta rrugore për sa i përket historisë. Kështu që një nga gjërat më të mira në lidhje me House of the dragon është se është një histori e themeluar që të çon në shfaqjen e Game of Thrones, dhe ka shumë degë të vogla. Ka shumë mundësi dhe histori për të treguar”, tha Bloys.

Muajin e kaluar, aktorja britanike Cooke rrëfeu për Variety se ajo kurrë nuk kishte shikuar serialin hit të HBO kur doli për herë të parë në audicion për House Of The Dragon.

Drama e zhanrit fantzi pritet të debutojë në HBO Max diku më 2022. /Lajmi.net/