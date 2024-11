Haziri: Presim nga Trump të rikonfirmojë marrëveshjen e 3 shtatorit që Kurti e anashkaloi

‘’Rikthim i madh i presidentit Trump në zyrën Ovale si president i 47 edhe me votë popullore edhe me votë të kolegjit. Ai tashmë po bënë histori në Amerikë. E gjithë bota ka qenë në pritje të këtij rezultati dhe natyrisht edhe ne si Republikë e Kosovës, si shqiptar në Ballkan me kureshtje të madhe dhe me besim të madh kemi pritë që të përfundojë ky proces zgjedhor dhe të rikthejmë, rikonfirmojmë marrëdhëniet e veçanta me SHBA-në që Kosova dhe SHBA-ja të konfirmohen në mandatin e presidentin Trump.

“Tash më po shihet si lloj destinimi apo si qëllim i madh që rikthimi i Trumpit president në Amerikë të ketë një prioritet ndaljen e luftërave dhe në veçanti pritjet tjera që lidhen me zhvillimet përreth nesh’’, tha Haziri.