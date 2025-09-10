Haziri: Askush s’ka të drejtë të ndërhyjë në sovranitetin e Kuvendit – Republika, mbi të gjithë

Deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri, ka reaguar përmes një postimi të publikuar në rrjetet sociale, duke komentuar zhvillimet e fundit politike dhe rolin e institucioneve në raport me njëra-tjetrën. Haziri ka theksuar qartë se sovraniteti i Kuvendit nuk guxon të cenohet nga askush, duke u ndalur në mënyrë të veçantë te debati për Gjykatën Kushtetuese…

10/09/2025 19:08

Deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri, ka reaguar përmes një postimi të publikuar në rrjetet sociale, duke komentuar zhvillimet e fundit politike dhe rolin e institucioneve në raport me njëra-tjetrën.

Haziri ka theksuar qartë se sovraniteti i Kuvendit nuk guxon të cenohet nga askush, duke u ndalur në mënyrë të veçantë te debati për Gjykatën Kushtetuese dhe qëndrimet e Presidentes Vjosa Osmani.

“Askush s’ka të drejt të ndërhyjë në sovranitetin e Kuvendit të Republikës. Ne jemi organi më i lartë kushtetues dhe ne zgjedhim Presidentë, gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe Qeveri. Të tjerët duhet t’i subordinohen Kuvendit të Republikës, dhe jo e kundërta.”

Haziri kritikoi ashpër edhe sulmet që, sipas tij, i janë bërë Gjykatës Kushtetuese në prani të Presidentes, duke i cilësuar si të rrezikshme për sistemin kushtetues të vendit.

“Sulmi që i është adresuar Gjykatës Kushtetuese para presidentes ka qenë i paprecedentë sepse tash ka hapur hapësirë të tjerëve që t’i sulmojnë gjykatësit e tjerë me mbiemra të përveçëm, të cilët janë autoritete të zgjedhura nga Kuvendi i Republikës me procedurë të njëjtë, me mandat të njëjtë.”

Në fund të reagimit të tij, Haziri shpreh zhgënjimin për rolin e Presidentes Osmani, duke e akuzuar për dështim në përmbushjen e premtimit për të qenë gardiane e Kushtetutës.

“Unë vazhdoj me besu që presidentja Osmani në këtë rrugë politike ka qenë me duar të lidhura, pavarësisht se ka premtuar që ka me qenë gardiane e pakompromis të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.”

Postimin e tij ai e përmbylli me një mesazh të qartë institucional:

“Republika, mbi të gjithë!”./Lajmi.net/

