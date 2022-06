Haxhiu thotë se Kurti po i kërcënon deputetët e tij për Trustin: Ju thotë vendi do të shkojë në zgjedhje

Deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu ka deklaruar se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është duke i kërcënuar deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje se vendi do të shkojë në zgjedhje nëse e votojnë projektligjin për Trustin, i cili do të hidhet nesër në votim në Kuvend.

Haxhiu ka deklaruar se Kurti po kërcënon edhe deputetët me të cilët ka koalicion “se do t’i largojë nga koalicioni”.

“Nëse deputetët lihen të lirë që në vullnetin e tyre të votojnë projektligji për trustin kalon, nëse vazhdon ky presion i pushtetit të Albin Kurtit mbi deputetët e mazhorancës me kërcënime se vendi do të shkojë në zgjedhje nëse e votojnë trustin, ose se do t’i largojë nga koalicioni partnerët të cilët i ka, edhe të minoriteteve edhe të Listës Guxo, atëherë rrezikohet të mos kalojë”, tha Haxhiu në T7.

Tutje ai tha se këto kërcënime ua kanë treguar deputetët e minoriteteve, por edhe deputetë të VV-së.

“Këto janë format e presionit që pushteti i Albin Kurti dhe vetë Albin Kurti është duke ua bërë deputetëve. Po na kanë thënë deputetët e mazhorancës këtë edhe deputetët e minoriteteve, por edhe deputetë tjerë të VV-së”, tha Haxhiu.

Ndryshe, Partia Demokratike e Kosovës, sot përmes një konference për media ka kërkuar nga deputetët e të gjitha partive politike që nesër në seancën e Kuvendit të Kosovës të votojnë pro pikës për tërheqjen e mjeteve nga Trusti, për t’i ndihmuar qytetarët e Kosovës të cilët, siç thekson PDK, nga fillim viti 2020 po përballen me krizën financiare.