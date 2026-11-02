Haxhiu: Strategjia për Specialen, mbështetje për ekipet mbrojtëse, jo pengesë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka folur për strategjinë e Kosovës në Apel të Speciales, duke theksuar se Kosova duhet të jetë mbështetëse e drejtësisë dhe jo penguese e saj. Haxhiu tha se mënyra më e mirë për t’u përballur me atë që e cilësoi si padrejtësi është hartimi i një strategjie, e…

Lajme

02/11/2026 20:44

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka folur për strategjinë e Kosovës në Apel të Speciales, duke theksuar se Kosova duhet të jetë mbështetëse e drejtësisë dhe jo penguese e saj.

Haxhiu tha se mënyra më e mirë për t’u përballur me atë që e cilësoi si padrejtësi është hartimi i një strategjie, e cila do t’u mundësojë ekipeve mbrojtëse të kenë mbështetjen e nevojshme.

Ajo theksoi se grupi punues, i kryesuar nga Glauk Konjufca, tashmë ka mbajtur takimet e para, por se procesi është konfidencial.

“Ngutia që në atë mënyrë, pa konsultime paraprake, të procedohej një ligj, kaq i ndjeshëm, ka qenë për mua e paarsyeshme. Ne kemi thënë se mënyra më e mirë për t’u përballur me këtë padrejtësi është strategjia. Vazhdojë të mendoj njësoj, kam mirëpritur vendimin për strategjisë, që kryesohet nga Glauk Konjufca. Pra, ky grup punues, me përfaqësues të institucioneve dhe të grupeve parlamentare, jam shumë e bindur se do të arrijë të hartojë një strategji me të cilën do të arrijmë të jemi mbështetës, jo pengues të drejtësisë, por vetëm t’i ndihmojmë ekipet mbrojtëse në çfarëdo kërkese apo nevoje që ato kanë. Tashmë janë mbajtur takimet e këtij grupi punues. Unë nuk mund të flas më tepër, sepse ky proces është i mbyllur dhe konfidencial. Mund vetëm të theksoj se Kuvendi i Republikës së Kosovës do t’i adresojë çfarëdo kërkese që ka ky grup punues”, tha Haxhiu.

Në intervistë, Haxhiu do të flasë edhe për zhvillimet aktuale politike dhe institucionale në vend dhe rajon, përfshirë vrasjen e Arlinda Zekajt, zbatimin e ligjit për Byronë për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, protestat në Shqipëri dhe zhvillimet politike në Serbi.

 

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2026

Dy persona ndalohen në Pejë nën dyshimin për grabitjen e një...

November 2, 2026

Kërkohet grant i veçantë për shërbimet sociale në Kosovë

November 2, 2026

Rama: Qeveria po rrezikon Lojërat Mesdhetare 2030, kërkon nga Kurti zbatimin...

November 2, 2026

Irani: Mund ta rihap Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, nëse...

November 2, 2026

Beteja për Kongresin, test për Trumpin

November 2, 2026

Zelensky kushtëzon ndalimin e sulmeve ndaj rafinerive ruse me raketat Patriot

Lajme të fundit

Dy persona ndalohen në Pejë nën dyshimin për...

Kërkohet grant i veçantë për shërbimet sociale në Kosovë

Rama: Qeveria po rrezikon Lojërat Mesdhetare 2030, kërkon...

Policëve u kërkohet t’i huazojnë kapelat për kadetët,...